Любовь к энергетическим напиткам и тяжелый гепатит: что общего?

В течение последнего десятилетия потребление молодежью развитых стран безалкогольных газированных напитков типа колы стремительно сокращается.Это явление можно было бы только приветствовать, если бы не одно «но» – сокращение потребления сладкой «газировки» сопровождается ростом популярности так называемых энергетиков, безалкогольных напитков, содержащих повышенные дозы кофеина и некоторых витаминов.К таким витаминам относятся витамин В3 (никотиновая кислота), витамин B12 и пантотеновая кислота. Считается, что потребление 1-2 стандартных банок «энергетиков» в день вполне безопасно для здорового человека.Однако у людей с повышенной чувствительностью к компонентам таких напитков, увлечение энергетиками может привести к тяжелым последствиям.Так, например, авторы статьи, опубликованной в одном из недавних выпусков онлайнового издания British Medical Journal, сообщают о больном, у которого развился острый гепатит невирусной природы. Больной поступил в клинику в тяжелом состоянии.Авторы статьи, сотрудники клиники при университете американского штата Флорида сначала не могли определить причину заболевания, так как лабораторные исследования крови указывали на отсутствие вирусов, возбудителей гепатитов А, В, С и так далее.Лишь тщательный повторный опрос больного позволил установить, что на протяжении 3-х недель, предшествовавших развитию болезни, он ежедневно выпивал 4-5 банок энергетика одной и той же марки.Специальное исследование подтвердило, что гепатит у пациента был лекарственным и вызванным повышенным потреблением ниацина (витамин В3), который входил в состав энергетического напитка, так полюбившегося пациенту.Только благодаря огромным усилиям врачей, удалось предотвратить развитие у этого больного массивного некроза печеночной ткани и развития печеночной недостаточности.