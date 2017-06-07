Кристина Орбакайте рассказала о сердечном приступе Аллы Пугачевой

Профильные издания сообщили о том, что у знаменитой певицы некоторое время назад случился сердечный приступ. О том, что произошло с артисткой, рассказала ее дочь Кристина Орбакайте. По словам Орбакайте, она сама не сразу узнала об инциденте с сердцем у матери. Кристина находилась в это время в Америке, где праздновала день рождения (25 мая) – Алла Пугачева не хотела расстраивать и волновать дочь в ее праздник.«У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Решили, что маме поставят маме ещё один стент в НИИ имени Вишневского», - сообщила Кристина Орбакайте в интервью «КП».В то же время возглавляющий НИИ имени Вишневского, профессор Амиран Ревишвили заявил журналистам, что оперативного вмешательства Пугачевой все же удалось избежать и стентирование ей не проводилось. По словам профессора, случившееся с певицей было всего лишь «спазмом».Напомним, в 2010 году Алла Пугачева уже попадала к кардиологам после внезапного ухудшения самочувствия. Хирурги, которыми руководил знаменитый Лео Бокерия, осуществили тогда стентирование – операция, во время которой на поврежденные участки кровеносных сосудов устанавливаются стенты для лучшей проводимости крови. При этом, насколько известно, артистка не слишком старательно придерживалась врачебных предписаний и продолжала придерживаться диеты, а также курить.