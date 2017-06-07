Кристина Орбакайте рассказала о сердечном приступе Аллы Пугачевой
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«У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Решили, что маме поставят маме ещё один стент в НИИ имени Вишневского», - сообщила Кристина Орбакайте в интервью «КП».
В то же время возглавляющий НИИ имени Вишневского, профессор Амиран Ревишвили заявил журналистам, что оперативного вмешательства Пугачевой все же удалось избежать и стентирование ей не проводилось. По словам профессора, случившееся с певицей было всего лишь «спазмом».
Напомним, в 2010 году Алла Пугачева уже попадала к кардиологам после внезапного ухудшения самочувствия. Хирурги, которыми руководил знаменитый Лео Бокерия, осуществили тогда стентирование – операция, во время которой на поврежденные участки кровеносных сосудов устанавливаются стенты для лучшей проводимости крови. При этом, насколько известно, артистка не слишком старательно придерживалась врачебных предписаний и продолжала придерживаться диеты, а также курить.
СМИ2
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