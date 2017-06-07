Какое лечение выбрать от грибка ногтей

Рынок переполнен различными предложениями: от таблеток до различных мазей и кремов. Что из этого выбрать?В первую очередь обратитесь к специалисту, чтобы удостовериться, что это действительно грибок ногтей.Основными средствами в борьбе с грибком являются салициловая и молочная кислоты, фильтрат фермента ржи, пентиленгликоль, диметилизосорбид, а также уксус, сера и йод. При правильном подборе препарата результат будет виден в ближайшие пару недель.«Микозан» — противогрибковая сыворотка, обещающая избавить от грибка ногтей не только в короткие сроки, но и с минимумом действий. Он эффективен в 90% случаев. Кроме того, принцип его нанесения аналогичен применению лаков «Лоцерил», «Батрафен» или любым другим противогрибковым лакам. Другими словами, Микозан абсолютно незаметен: ваши ногти не будут выделяться цветом или как-то иначе во время курса лечения.