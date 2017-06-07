Врачи открыли дешевое эффективное средство против морщин и старения лица

Дешевый медицинский краситель под названием метиленовый синий, который уже в течение 140 лет используется для лечения отравлений цианидом и для уничтожения бактерий при инфекциях мочевыводящих путей, может являться ключом к молодости кожи, обнаружили ученые из Университета Мэриленда.По словам экспертов, метиленовый синий представляет собой мощный антиоксидант, позволяющий избавить от морщин людей всех возрастов. Он работает, уничтожая болезнетворные свободные радикалы, а недавно также хорошо зарекомендовал себя в борьбе с болезнью Альцгеймера.В течение четырех недель исследователи изучали клетки кожи здоровых доноров 80-летнего среднего возраста, а также больных с диагнозом прогерия – редким генетическим заболеванием, при котором люди быстро стареют. Специалисты наносили на кожу испытуемых метиленовый синий и еще три других антиоксиданта. Было установлено, что при использовании красителя метиленовый синий в фибробластах – клетках кожи, которые производят структурный белок коллаген – наблюдалось снижение вредных активных форм кислорода, уменьшенный уровень гибели клеток и увеличение скорости деления клеток на протяжении всего лечения.Все, что помогает поддерживать уровень коллагена в коже, будет способствовать сохранению ее молодости, говорят ученые, так как естественные уровни производимого кожей коллагена начинают снижаться примерно в возрасте 35 лет.