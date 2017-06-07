Регулярный прием парацетамола может увеличить риск развития лимфомы
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Данные выводы были сделаны после анализа состояния здоровья около 65000 изначально здоровых мужчин и женщин, который продолжался шесть лет. За это время у 577 человек развилась форма рака крови, известная как лимфома. Из этой группы заболевших преобладали те, кто регулярно принимал парацетамол.
А вот среди тех, у кого рака не было, 5% принимали парацетамол, по меньшей мере, четыре раза в неделю. Но вот из заболевших 9% заявили, что принимали средство так же часто. По подсчетам ученых, если человек принимает парацетамол минимум четыре раза в неделю, по меньшей мере, четыре года, то риск развития рака повышается до 2%.
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