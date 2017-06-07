Определенный уровень сульфата магния поможет предотвратить ДЦП у недоношенных детей

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Новое исследование предполагает, что, для оптимизации нейропротекции и предотвращения детского церебрального паралича у сильно недоношенных младенцев матери должны принимать сульфат магния и доводить его уровень в крови до 3,7-4,4 мг/дл на момент родов.

Для проекта ученые привлекли 1 905 женщин. Сульфат магния получало 636 участниц. Остальным 1 269 давали плацебо.

Результаты показали, что определенный уровень сульфата магния в крови позволяет предотвратить развитие ДЦП. Это – важное открытие, так как вещество уже доказало свои нейропротекторные свойства для недоношенных младенце. Но ученым был неизвестен оптимальный режим приема препарата для защиты от ДЦП.

«Обычно женщины получают стандартную дозировку в случае чрезвычайно ранних родов. Это исследование впервые использовало фармакокинетическое моделирование, чтобы предложить терапевтическую цель по уровню сульфата магния в материнской сыворотки, — отметила ведущий автор исследования, доктор Кэтлин Брукфилд. – Теперь дозировка может корректироваться с учетом материнских факторов и клинической ситуации».
Gnezdo
Listis
СМИ2
LentaInform

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