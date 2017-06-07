В фокусе внимания Китая: отдельные кабинеты для проведения "гаокао" для ВИЧ-инфицированных школьников вызвали споры

Решение школы для ВИЧ-инфицированных детей провести для своих 16 учеников экзамены "гаокао" в отдельных от здоровых детей кабинетах вызвало общественный резонанс.Шестнадцать учеников - 11 мальчиков и 5 девочек с 6 по 7 июня будут сдавать "гаокао" - китайские общенациональные вступительные экзамены в вузы в двух кабинетах школы "Красная лента" - единственной в Китае школы для детей с ВИЧ, расположенной в городе Линьфэнь /провинция Шаньси, Северный Китай/.Ученики в возрасте от 17 до 21 года являются первыми выпускниками данной школы. Ранее их класс именовался "Крошечным классом любви", созданным Третьей народной больницей города Линьфэня. Школа была основана в 2011 г. для предоставления начального и среднего образования детям с ВИЧ."Мы просто сделали место, где дети учатся и живут, местом для проведения экзаменов" - сказал директор школы и бывший президент Третьей народной больницы города Линьфэня Го Сяопин. Кроме этого, он отметил, что решение провести экзамены в стенах школы было принято в целях заботы о детях, ВИЧ-инфекция которым передалась от матерей. "Наша школа находится в получасе езды от официального места проведения "гаокао". Очень неудобно специально отвозить туда детей для сдачи экзамена. Если дети будут сдавать экзамены с другими выпускниками, боюсь, что они будут очень переживать, а здоровые дети возмущаться", - добавил он.Несмотря на многолетнюю работу против дискриминации людей со СПИДом, школа недооценивает растущее принятие ВИЧ-инфицированных со стороны общества."Очевидно, что отдельные комнаты создадут атмосферу дискриминации, - прокомментировал Ван Линхан, доктор Пекинской больницы "Дитань", - Передача ВИЧ невозможна в случае сдачи экзаменов инфицированных выпускников в одной комнате со здоровыми"."Частная жизнь ВИЧ-инфицированных людей должна защищаться. Если эти дети будут сдавать экзамены вместе с другими, кто узнает, что у них ВИЧ?" - Сказал Бай Хуа, глава одной из пекинских организаций по борьбе со СПИДом.Тем не менее, есть и те, кто поддерживает решение школы."Благодаря отдельным кабинетам другие выпускники не будут переживать, кроме этого у ВИЧ-инфицированных детей будет свое свободное пространство. Это не дискриминация", - написал один из пользователей микроблога "Сина вэйбо" /Sina Weibo/."В реальности большое число людей боятся контактировать с ВИЧ-инфицированными, и в настоящее время изменить это невозможно"."Это не вопрос дискриминации, а вопрос безопасности детей. Мы не можем исключить возможности инфицирования посредством попадания ВИЧ в кровь через раны", - отметил другой пользователь.Сюн Бинци, сотрудник the 21st Century Education Research Institute, сказал, что отдельные кабинеты создадут благоприятную атмосферу, и очень важно, что детям было предоставлено право на получение образования."Необходимо пройти еще длинный путь, прежде чем дискриминация против людей, живущих с ВИЧ и СПИДом, будет искоренена", - добавил он.В Китае проживает порядка 654 тыс. людей с ВИЧ и СПИДом. -0-