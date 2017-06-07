Как защитить печень

Печень — один из самых больших по размеру, и самых «многофункциональных» органов человеческого тела. Это основной фильтр организма, очищающий кровь от токсинов, выведенных из пищеварительного тракта.Кроме того, печень вырабатывает желчь, содержащую набор ферментов для расщепления поступивших в организм с пищей жиров и других питательных веществ. Печень принимает непосредственное участие в углеводном обмене и выполняет множество других задач, общее число которых приближается к полусотне.И именно, одна из важнейших функций печени — фильтрационная — губительна для этого органа. Токсины поступают в человеческий организм постоянно: с пищей, из вдыхаемого воздуха, с лекарствами, при употреблении алкогольных напитков и курении, через поры кожи из тех или иных средств бытовой химии, косметических продуктов, при работе с вредными веществами.Как правило, токсичные продукты поступают в микродозах, и печень справляется с их сбором, благодаря чему такая минимальная повседневная интоксикация для человека незаметна. Однако, не все собранные токсины печень способна обезвредить. Часть их оседает в ткани печени, ее клетках, постепенно «засоряя» орган, препятствуя его нормальной работе. Со временем, в особенности при наличии предрасполагающих факторов — любви к «вредной» пище, богатой жирами, консервантами, красителями; наличии вредных привычек в особенности — при частом употреблении алкоголя, приеме некачественных алкогольных напитков;; после курса лекарственных препаратов, особенно гепатотоксичных, печень начинает давать сбои в своей работе. Со временем могут развиться заболевания печени: жировая дистрофия, токсический гепатит и даже цирроз.Печень выполняет множество разнообразных функций, поэтому нарушения ее работы неизбежно сказываются практически на всех функциях организма. Сбои дает не только пищеварительная система, непосредственно реагирующая на состав пищеварительных ферментов, которые вырабатывает печень. Страдает общий обмен веществ, в первую очередь жиров и углеводов, что может стать причиной ряда обменных болезней. Также, например, нарушение холестеринового обмена со временем приводит к развитию атеросклероза. Нарушение фильтрационной функции печени проявляется ухудшением состояния кожи, зудом, появлением на ней пятен и шелушением. С состоянием печени связана и иммунная система, в результате чего вследствие заболеваний крупнейшей железы организма могут развиться различные формы аллергии, организм может стать более уязвимым для инфекций. И это лишь малая часть болезней, которые возникают вследствие поражения печени. Многие врачи склонны искать те или иные предрасполагающие факторы со стороны печени при практически любых неинфекционных заболеваниях организма.Несмотря на то, что печень отличается огромным ресурсом к самовосстановлению, все больше людей среднего, а то и молодого возраста страдают от ее заболеваний. И что самое печальное — подавляющее большинство людей, что подтверждает наш опрос, даже не знают о том, что печень можно и нужно защитить от потенциально вредоносных внешних факторов. О том, что любую болезнь проще предупредить, чем лечить, мало кто помнит — в итоге должное внимание здоровью печени уделяется только тогда, когда появятся выраженные симптомы патологии, пишет health info со ссылкой на «Комсомольскую правду».Максим Стоякин, врач-терапевт, советует: «Печень нуждается в самом пристальном внимании и постоянном поддержании ее здоровья. В первую очередь, важно придерживаться максимально здорового рациона питания. Полуфабрикаты, фастфуд, избыток жира и простых углеводов, пища, содержащая красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса — враги печени. Еще один враг — алкоголь. Рекомендуется полностью исключить его, а если употреблять - то только качественные алкогольные напитки в минимальном количестве и не смешивая их друг с другом».Курение сигарет, в том числе электронных, также насыщает организм токсинами, которые неизбежно попадают в печень, отравляя ее. Большую роль в здоровье печени играет качественная бытовая химия. В наши дни количество ее значительно возросло, и важно выбирать самые безопасные для здоровья средства с минимумом токсичных компонентов. Кроме того, необходимо регулярно проводить курсовой прием гепатопротекторов — препаратов, нормализующих функциональное состояние клеток печени и защищающих их от дальнейших повреждений. В особенности важен прием гепатопротекторов пожилым пациентам, тем, кто регулярно употребляет алкоголь, а также пациентам, вынужденным длительно принимать лекарственные препараты.Внимательное отношение к своему организму, правильное питание, здоровый образ жизни и регулярный прием гепатопротекторов — залог здоровья и нормальной работы печени, одного из важнейших органов человеческого тела.