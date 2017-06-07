Пациентские организации просят принять новые стандарты лечения вирусных гепатитов

Пациентские организации России просят Минздрав разработать госстратегию и план мероприятий по борьбе с распространением вирусных гепатитов в стране на период 2017-2021 гг. Об этом говорится в открытом письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой, направленном организациями «Коалиция по готовности к лечению» и «Вместе против гепатита», а также некоммерческим партнерством «Е.В.А.».Организации также просят министра содействовать созданию федерального регистра пациентов с вирусными гепатитами, составлению бюджета на реализацию госстратегии и плана мероприятий, включая профилактику, диагностику и лечение вирусных гепатитов. Пациентские организации просят принять стандарты лечения вирусных гепатитов, которые предусматривают отказ при хроническом гепатите С от терапии с пегилированным интерфероном в пользу современных противовирусных препаратов прямого действия. В этой связи организации просят реализовать комплекс мер по существенному снижению цен на противовирусные препараты прямого действия.По данным отчета «Коалиции по готовности к лечению», подготовленного по результатам анализа закупок препаратов для лечения гепатита С в 2016 году, общая сумма составила чуть более 3,6 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 34%. В 2016 году более 9 тыс. человек могли получить соответствующую терапию, притом что количество новых случаев инфицирования гепатитом С в 2016 году составило более 52 тыс. случаев, сообщается на сайте организации.