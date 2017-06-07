Вирус к нам приходит: в России ждут новый вариант «свиного гриппа»

В России в следующем эпидемиологическом сезоне может появиться новый вирус гриппа. Он может либо новым вариантом вируса «свиного гриппа» (А(H1N1)pdm09), который появился в 2009 году, либо значительно отличающийся по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1).Об этом говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ».«В следующем эпидемическом сезоне 2017-2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2)», — указывается в докладе. Об этом ранее, в этом году предупреждала и Всемирная организация здравоохранения.В докладе также отмечается, что, по данным серологического мониторинга за популяционным иммунитетом в 2016 году, установлено, что около 71% населения имеют антитела к антигенному варианту вируса гриппа А(H1N1)pdm09 «Калифорния».