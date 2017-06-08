Ванна против простуды: ТОП-4 рецепта

В разгар холодов и сезона гриппа самое время укреплять организм витаминами, одеваться теплее и не переохлаждаться на улице. Также хорошим противодействием вирусам будут горячие ванны.Эксперты рассказали о горячих ваннах с добавлением эфирных масел, целебных трав и настоев, которые стоит принимать при первых признаках простуды.Такие процедуры оказывают антибактериальное действие, снижая активность болезнетворных микроорганизмов и вирусов, и выводят из организма токсические вещества.Показания и противопоказания к принятию ванны при простудеПоказания:Спазмы сосудов и боль в суставах.Снижение иммунитета.Симптомы ОРВИ.Продолжительный ринит.Кашель.Противопоказания:Скачки давления, сильно выраженная гипотония или гипертония.Тяжелые заболевания сердечнососудистой системы.Сильные головные боли.Температура тела выше 38,5°С.Варикозное расширение вен.Рецепты ванн1. Имбирь + чеснок. Эта ванна оказывает согревающий эффект. За несколько таких процедур можно устранить симптомы надвигающейся простуды.Необходимо взять головку чеснока, свежий корень имбиря и поваренную соль.В ванну насыпать 3 столовых ложки соли, далее — натереть на терке имбирь и залить его стаканом крутого кипятка, натертый чеснок завернуть в марлю и положить в ванну.Нужно наполнить ванну горячей водой, вылить в воду настой имбиря и положить марлю с чесноком. Принимать ванну при признаках простуды нужно не более 15 минут.2. Горчица. Такие ванны эффективны при сильном кашле, боли в горле и насморке. Ванну необходимо наполнить 200 л воды и положить в нее 150 г горчичного порошка, обернутого тканью. Принимать такую ванну можно не дольше 10 минут.3. Ароматичные масла. Самыми эффективными являются эвкалиптовое, можжевеловое, цитрусовое, масло чайного дерева, туи, корицы и шалфея. Необходимо приготовить смесь масел: 2 столовые ложки нерафинированного оливкового масла смешать с 6 каплями нескольких видов эфирных масел и 20 каплями масла корицы. Полученную смесь смешать с парой щепоток крупной морской соли и засыпать в ванну, наполненную горячей водой. Принимать её не более 20 минут.4. Целебные травы. Фитотерапевтическая ванна оказывает ингаляционный эффект и лечит боли в горле. Нужно смешать высушенные стебли и цветы перечной мяты, тысячелистника, березовых почек, лаванды, аптечной ромашки, зверобоя, шалфея и липового цвета.10 ложек сухого травяного сбора необходимо залить 1 л крутого кипятка и настоять отвар под полотенцем 40 минут. Настой нужно процедить и залить в наполненную горячей водой ванну. Продолжительность приема - до 15 минут.Как правильно принимать ванныПринимать горячие ванны с маслами и травами для того, чтобы получить противопростудный эффект, необходимо вечером перед сном. После принятия ванны нужно в течение пары секунд ополоснуться в душе теплой водой, а через 5 минут можно выпить теплого молока или некрепко заваренного травяного чая с лимоном.