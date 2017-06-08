Жирное молоко может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Употребление жирных молочных продуктов детьми в возрасте 5 лет может привести в будущем к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, считают исследователи.Ученые изучили состояние сосудов 5-летних детей. Оказалось, что в сосудах было повышенное содержание жировых клеток, и виной всему были жирные молочные продукты. Ранее считалось, что цельное молоко является очень полезным и сытным продуктом питания. Но не стоит забывать, что поколение наших бабушек и дедушек было активно физически, поэтому организму требовалась более жирная пища. Современные исследования показывают, что взрослое население потребляет 800 граммов жира в месяц, это на одну пятую часть больше, чем советуют диетологи.Диетологи настоятельно рекомендуют ограничить употребление сливочного масла, сливок, а также выпечки, колбасных изделий и гамбургеров, так как они могут привести к закупорке сосудов. По статистике, одна треть от двухсот тысяч смертей в детском возрасте происходит именно по причине сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты утверждают, что в молоке с пониженной жирностью (2,5% жирности) содержится достаточное количество кальция для построения костей и зубов маленьких детей, поэтому специалисты советуют детям в возрасте 2-х лет перейти на менее жирное молоко.