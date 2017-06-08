Нелегальные препараты от полового бессилия могут привести к смерти

Нелегальные препараты и травы от полового бессилия, в состав которых входит глибурид, могут привести к опасным для жизни осложнениям и даже смерти, сообщили исследователи.В Сингапуре в результате приема таких препаратов скончались четыре человека. Препараты были поддельными. Были использованы названия известных торговых марок, а также указаны заграничные фабрики по изготовлению препаратов для лечения эректильной дисфункции.У множества пациентов в результате приема подобных препаратов возникла тяжелая форма гипогликемии, причины ее пока неясны. По мнению ученых, врачи должны быть осведомлены о продаже таких препаратов и возможных последствиях их приема при оценке состояния пациентов.