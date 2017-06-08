Сердечная недостаточность снижает умственные способности и ухудшает память

Сердечная недостаточность негативно влияет на умственную деятельность и может привести к ухудшению памяти, считают американские исследователи.Ученые из университета Калифорнии провели исследование, в котором проверили с помощью тестов умственные способности 50 здоровых людей и 40 пациентов с сердечной недостаточностью. Участники были одного возраста и с равноценным образованием. Они страдали от средней и тяжелой степени сердечной недостаточности.В результате пациенты проиграли у контрольной группы 14 из 19 тестов на мышление. У 46% больных с сердечной недостаточностью отмечались серьезные проблемы умственной деятельности, а в контрольной группе аналогичные трудности возникли у 16%. Особенно сердечная недостаточность отразилась на проблемах кратковременной памяти. С учетом других факторов, показатели пациентов в 4 раза были ниже, чем показатели контрольной группы.На данную проблему обычно мало обращают внимания. Однако исследования дают подробную информацию даже относительно диагноза и типа сердечной недостаточности, которая влияет на функции памяти, сообщили эксперты.