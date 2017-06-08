Солнечный свет служит эффективной защитой от возрастного ухудшения зрения

Высокие уровни витамина D в крови связаны с уменьшенным риском развития ранней возрастной макулярной дегенерации у женщин моложе 75 лет, согласно исследованию Университета Буффало /США/.Возрастная дегенерация глазной макулы является хроническим заболеванием и ведущей причиной необратимой потери зрения среди взрослых людей в развитых странах. Это условие затрагивает приблизительно 9 процентов или 8,5 млн. американцев в возрасте от 40 лет и старше.Офтальмологи рассмотрели уровни витамина D в крови 1 тыс. 313 женщин. У женщин до 75 лет повышенные уровни сыворотки формы витамина D за счёт воздействия солнечного света или при потреблении пищевых источников или добавок вещества были связаны со значительным снижением риска ранних признаков ухудшения зрения.Женщины, которые получали витамин D в основном из таких продуктов, как молоко, рыба и зерновые продукты, на 59% защищены от проявления ранних симптомов дегенерации макулы по сравнению с женщинами, которые имели минимальные концентрации вещества в организме. Достаточное количество витамина D может служить эффективной защитой от возрастных проблем со зрением, считают окулисты.