Что делать, если вас укусила пчела

Эксперты разобрались, почему организм так реагирует на пчелиный укус и что делать тем, у кого после укуса начинает развиваться аллергическая реакция.Для начала следует отметить, что без причины пчела не будет нападать на человека. Жалит она только в самом крайнем случае, да и то для своей защиты. Поэтому худшее, что вы можете сделать, встретившись с пчелой — начать размахивать руками. Так вы только привлечёте к себе её внимание и спровоцируете укус.Почему же после укуса пчела умирает? На жале насекомого находятся зазубрины, которые при укусе зацепляются за мягкую кожу, и пчела не в состоянии вытащить жало. Делая резкие рывки, чтобы освободиться, пчела вырывает у себя жало, а вместе с ним и часть кишечника, после чего и погибает.Не надо убивать пчелу при укусе — её организм тогда выделит особое вещество, которое действует как сигнал тревоги и вызывает ярость у её сородичей. В результате вас могут атаковать и другие пчёлы.Состав пчелиного ядаПчелиный яд имеет сложный химический состав, в нём присутствуют белки, жиры, углеводы, кислоты, важнейшие макро- и микроэлементы. Но мы обратим внимание, в первую очередь, на те вещества, которые являются сильнодействующими токсинами.Мелитин — базовый токсин яда, который смешиваясь с кровью может разрушать эритроциты. Мелитин вызывает воспалительные процессы по всему организму и нарушает нормальную работу пищеварительной системы.Апамин — влияет на нервную систему человека, вызывая возбуждение в разных её отделах.Гистамин — вызывает болевые ощущения, отёк, покраснение, сильную аллергическую реакцию, которая приводит к резкому падению давления.Гиалуронидаза — фермент, разрушающий мукополисахариды. Попадая в организм, он способствует быстрому распространению отёка.Фосфолипаза А — усиливает воспалительный процесс и повреждает кровяные клетки.Что делать при укусеАккуратно (если под рукой есть пинцет, то воспользуйтесь им, предварительно продезинфицировав) извлеките жало, не касаясь мешочка с ядом. Если вы станете выдавливать жало из кожи, то повредите мешочек, и яд распространится по организму быстрее.Так как пчелиный яд имеет кислую pH среду, нейтрализовать его можно с помощью щелочного раствора (например мыльного).После этого необходимо продезинфицировать место укуса.Подойдёт любой антисептик (перекись водорода, йод, зелёнка, раствор фурацилина, раствор нашатырного спирта).Ни в коем случае не расчёсывайте поражённый участок, так как это способствует распространению яда в соседние ткани и повышает риск занесения инфекции. Чтобы снять боль и опухоль, используйте холодный компресс.После обработки раны выпейте антигистаминное средство, даже если прежде у вас не было никаких аллергических реакций.Можно использовать мази с антигистаминным эффектом, они помогут снять симптомы.Пейте как можно больше жидкости, пока отёк не спал. Откажитесь от приёма алкоголя, он только приведёт к усилению отёка.Аллергия на укус пчелыАллергическая реакция на укус пчёл развивается в результате повышенной реакции иммунной системы человека на какой-либо из компонентов пчелиного яда.Эльмира Дзыбова дерматоонколог, аллерголог-иммунолог советует: «Если после укуса пчелы вы отмечаете развитие аллергической реакции, то самое важное — определить выраженность этой аллергической реакции и её опасность для здоровья».Если пчела ужалила вас в области конечностей или туловища и на месте укуса образовался волдырь, покраснение, зуд, но при этом в целом вы ощущаете себя хорошо, достаточно будет выпить антигистаминный препарат и смазать место укуса специальными гелями после укуса насекомых или кортикостероидным кремом. В большинстве случаев уже через несколько часов реакция либо проходит полностью, либо становится менее выраженной.Однако если пчела укусила вас в лицо, губу, веко или слизистую ротовой полости, высок риск развития опасных для жизни аллергических реакций — отёка Квинке, нарушения дыхания или зрения. Поэтому если вы чувствуете развитие выраженной аллергической реакции, нарушение общего состояния или слабость, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи, а также сразу принять антигистаминный препарат.