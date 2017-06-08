Материнство после перенесенного рака груди: «можно» или «нельзя»?

К сожалению, рак молочной железы все чаще поражает совсем молодых женщин. С другой стороны, благодаря современным методам лечения, многие из них полностью исцеляются. Среди бывших пациенток онкологических клиник немало таких, которые хотели бы завести ребенка (часто первого) – однако рано или поздно перед ними встает вопрос: не наступит ли рецидив рака после беременности и родов?..Ответ на этот вопрос дают бельгийские исследователи из Брюссельского института Жюля Борде, которые на днях представили полученные ими данные на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго.Ученые из Брюсселя на протяжении почти 10 лет наблюдали 1 207 женщин, которым диагноз «рак молочной железы без метастазов» был поставлен до 2008 года. На момент постановки диагноза все участницы этого исследования были моложе 50 лет.Из этого числа определенное время спустя после завершения лечения матерями стали 333 участницы.Наблюдение за этой группой на протяжении почти 10 лет показало, что частота рецидивов опухоли была практически одинаковой как в подгруппе, участницы из которой стали матерями, так и в подгруппе женщин, которые после лечения рака оставались бездетными.Авторы исследования отмечают, что по сравнению с пациентками с другими онкологическими диагнозами, женщины, перенесшие рак молочной железы, гораздо реже становятся матерями. Бывшие пациентки онкомаммологов опасаются, что изменение гормонального фона, связанное с беременностью, может повышать риск рецидива опухоли.Возможно, благодаря этому исследованию, ситуация с материнством женщин, перенесших РМЖ, вскоре кардинально изменится.