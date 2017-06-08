Роспотребназдор рассказал о грозящих России новых штаммах гриппа
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«В следующем эпидемическом сезоне 2017–2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2)», — сказано в докладе.
Пандемический штамм гриппа А(H1N1)pdm09, о новой разновидности которого идет речь в документе, в 2009 году стал известен под названием «свиной грипп».
Под вторым новым вирусом А(H1N1) в докладе имеется в виду штамм «Мичиган», уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там не смогли назвать его особенностей, но уточнили, что «в Южном полушарии сезон прошел спокойно».
Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов пояснил, что новая разновидность пандемического штамма гриппа 2009 года, вероятнее всего, будет похожа на предыдущую. По его словам, штамм А(H1N1) уже включен в состав вакцины, которой будут прививать россиян в этом году.
В докладе Роспотребнадзора сказано, что в этом году необходимо привить не меньше 40% россиян. В прошлом году вакцинацию прошли 38,2% от численности населения страны. По данным службы, в сезон 2016–2017 годов «отмечалась невысокая интенсивность эпидемического процесса» — на пике сезона показатели заболеваемости были в 1,5 раза ниже, чем в предыдущем сезоне.
Listis
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
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