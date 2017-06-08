Президент подписал закон, упрощающий работу госаптек

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьи 15 и 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Федеральный закон принят Госдумой 26 мая 2017 года и одобрен Советом Федерации 31 мая 2017 года. Законом упрощается порядок осуществления закупок государственными и муниципальными унитарными предприятиями, являющимися аптечными организациями. Им предоставляется право осуществлять закупки без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».До 1 сентября 2017 года государственные, муниципальные унитарные предприятия, являющиеся аптечными организациями, вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и план закупок, осуществляемых в 2017 году.Осуществлять закупки в соответствие с ФЗ № 223 государственные и муниципальные унитарные предприятия вправе после размещения положения о закупке и плана в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. «Такие изменения способствуют оптимизации закупочной деятельности указанных предприятий и позволят гарантировать обеспечение населения максимально широким ассортиментом лекарственных препаратов», – считают в Государственном правовом управлении.Однако у экспертов есть замечания к этому закону. «После второго чтения законопроекта появилась существенная поправка в отношении того, что речь идет не о фармацевтических, а об аптечных организациях. Это отчасти делает закон неработающим по простой причине: государственное унитарное предприятие состоит из склада и аптек, которые из этого склада снабжаются», – считает исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты и Аптечной гильдии Елена Неволина, сообщает «Фармацевтический вестник«.Национальная фармацевтическая палата будет добиваться внесения необходимых поправок в уже принятый закон.