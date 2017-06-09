Врачи обнаружили пользу сахара для сосудов
http://www.medikforum.ru - Добавил dogdays в категорию Кардиология
Грызуны питались кормом с высоким уровнем жиров. По словам ученых, избыток жира откладывался в сосудах у животных в виде холестериновых кристаллов, с появлением которых в организме запускалась воспалительная реакция. Однако при введении компонентов сахара в тело животных иммунитет активировался и начинался процесс «лечения». «Холестериновые кристаллы разжижались, одновременно уменьшался уровень воспаления и становилось более интенсивным выведение жиров», - рассказали о нем авторы проекта.
Gnezdo
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