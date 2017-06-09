Врачи обнаружили пользу сахара для сосудов

Усердно порицаемый в последнее время сахар может быть полезным для здоровых функций кровеносной системы, а также иммунитета. Почему не нужно полностью отказываться от сахара, объяснили ученые из Боннского университета. Исследователи из Германии пришли к заключению, что сахар может помочь в борьбе с атеросклерозом – патологией, при которой на внутренних стенках артерий образуются бляшки, содержащие холестерин, что нарушает их проводимость и провоцирует отклонения в работе сердца и мозга. По их мнению, компоненты сахара способны тормозить развитие новых атеросклерозных бляшек в сосудах и уменьшать старые. Во время опытов на мышах подкожные инъекции входящих в состав сахара углеводов циклодекстринов приводили к 45% сокращению в размерах старых холестериновых бляшек.Грызуны питались кормом с высоким уровнем жиров. По словам ученых, избыток жира откладывался в сосудах у животных в виде холестериновых кристаллов, с появлением которых в организме запускалась воспалительная реакция. Однако при введении компонентов сахара в тело животных иммунитет активировался и начинался процесс «лечения». «Холестериновые кристаллы разжижались, одновременно уменьшался уровень воспаления и становилось более интенсивным выведение жиров», - рассказали о нем авторы проекта.