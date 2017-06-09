Ученые нашли дефект хромосомы, ответственный за возникновение эпилепсии

Международная группа ученых нашла дефект хромосомы 15, который связан с возникновением распространенной формы эпилепсии.Исследователи сообщили, что группа пациентов с одной из распространенных форм эпилепсии утрачивает определенную часть хромосомы 15. Утрата даже малого хромосомного сегмента, называемая микроделецией, ранее не связывалась с развитием распространенных заболеваний, в т.ч. эпилепсии, заметили ученые.По данным медиков, до 3% общей популяции имели когда-либо эпилептиформные судороги, а 1% страдают от эпилепсии, характеризующейся повторными судорожными припадками. Ученые пытаются найти связь между генетическими отклонениями и неврологической клиникой для того, чтобы создать более эффективные препараты и методы лечения заболевания.До последнего времени генетическая природа была подтверждена только в случае редких форм эпилепсии. Однако сейчас становится все более очевидно, что наследственные факторы играют более значительную роль в развитии распространенных форм эпилепсии. Важной вехой на этом пути явилось открытие значения микроделеции 15q13.3.