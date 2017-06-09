Ученые создали рис, который предотвратит распространение птичьего гриппа среди птиц

Удалось вывести генномодифицированный рис, который обладает антивирусными свойствами и способен предотвратить распространение птичьего гриппа среди птиц, сообщили китайские ученые из университета Гонконга.Технология создания такого риса заключается в том, что ученые поместили в ген риса генетический материал, добытый из обладающего антивирусными свойствами растения ючжу (Rhizoma polygonati odorati), применяемого в китайской традиционной медицине. Полученный подобным образом рис, употребляемый в пищу, сможет придать организму устойчивость против таких вирусов, как герпес, вирус гриппа А и H5N1.Однако, на сегодняшний день, существуют проблемы в испытаниях этого риса. Так как исследователи до сих пор не решили, как можно будет полностью изолировать тестируемых цыплят, чтобы предотвратить риск утечки вируса птичьего гриппа. Исследователи связались с несколькими университетами по всему Китаю, но пока все они еще думают над предложением проведения испытания у них.