Разработан новый метод измерения уровня инсулина

Учёные из Медицинской школы Peninsula в Плимуте (Великобритания) разработали метод измерения уровня инсулина в моче. Поскольку люди могут выполнять этот тест дома, с его введением в практику сократится нужда в обращении к врачу для проведения анализа крови.По результатам теста можно выяснить, производит ли организм больного сахарным диабетом 1 или 2 типа собственный инсулин, независимо от того, получает ли он инсулин извне.Кроме того, с помощью данного теста можно диагностировать редкие, генетические, формы сахарного диабета, что повысит выявляемость заболевания."Мы надеемся, что тест быстро войдёт в клиническую практику, а значит большему количеству больных можно будет поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение", - говорит руководитель исследования Rachel Besser.По данным 3-летнего исследования, проведённого Центром по контролю заболеваемости США среди больных сахарным диабетом 2 типа, снижение веса и увеличение физической активности замедляло прогрессирование заболевания на 58% у всех больных, независимо от этнической принадлежности.