7 лучших продуктов при расстройстве желудка

Расстройство желудка – неприятность, которая может случиться с каждым. Cпасти положение при диарее помогает специальное лечебное питание, которые восстанавливает водно-солевой баланс и нормализует работу ЖКТ.Расстройство желудка способно неожиданно сорвать все планы, испортить путешествие и просто настроение. Чтобы как можно скорее избавиться от диареи, включи в свое питание эти продукты.РисПри расстройстве желудка лучше всего употреблять простой вареный рис. Он стабилизирует деятельность ЖКТ, поглощает газы и кислоты, способствуя прекращению диареи.Куриный бульонКуриный бульон рекомендуется специалистами при диарее, так как он прекрасно переваривается и способствует выведению токсинов. Курица обладает высокой пищевой ценностью и прекрасно питает ослабленный организм.Вареные или тушеные овощиОтварные овощи способствуют улучшению перистальтики кишечника и, как следствие, прекращению поноса.Бублики, галетное печенье, сухариОни легко усваиваются и избавляют от бурчания в животе, а также быстро поглощают кислоты в желудке, успокаивая его.ОвсянкаБлагодаря обволакивающим свойствам овсяной каши работа пищеварительной системы восстанавливается быстрее. Только помни, что при диарее необходимо питаться овсянкой без сахара, сваренной на воде, а не на молоке.Травяной чайМята успокаивает кишечник и облегчает спазмы в желудке, а ромашка оказывает антибактериальное действие. Таким образом, чашка теплого чая, в состав которого входит один из этих ингредиентов, оказывает благоприятное воздействие на организм.Натуральный йогурт и кефирЭти кисломолочные продукты содержат пробиотики, которые восстанавливают микрофлору кишечника и позволяют наладить нормальное пищеварение. Главное, выбирать йогурт и кефир без сахар и других добавок.