7 правил, которые помогут сохранить молодость сосудов с возрастом
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Со временем кровеносные сосуды утолщаются и становятся менее эластичными. Кроме того, как правило, повышается уровень артериального давления, что приводит к значительному повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Таким образом, сердечно-сосудистые заболевания — это болезни образа жизни, подчеркивают ученые. Чтобы проанализировать теорию относительно того, что хорошее состояние сосудов можно сохранить с возрастом с помощью здорового образа жизни, ученые провели исследование при участии почти 3200 взрослых в возрасте 50 лет и старше. Ученые проанализировали показатели артериального давления и состояние кровеносных сосудов у участников. Только у 18% добровольцев были здоровые кровеносные сосуды. При этом более молодые участники с большей вероятностью имели здоровые сосуды. В то время как здоровые кровеносные сосуды имели около 30% участников в возрасте 50–59 лет, среди участников 70 лет и старше был только 1% лиц со здоровыми сосудами. И с большей вероятностью это были женщины.
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Следование здоровой постной диете и отсутствие в анамнезе сахарного диабета было ключом к поддержанию здоровья кровеносных сосудов. Низкий уровень холестерина также способствовал поддержанию их хорошего состояния. В исследовании была выявлена связь между здоровьем сосудов и следованием 7 целям здорового сердца Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association). Исследователи выявили, что участники, которые следовали 6 из 7 таких целей, в 10 раз чаще имели здоровые кровеносные сосуды, чем те, кто не следовал ни одной из этих целей.
7 целей включали в себя:
- поддержание нормального уровня артериального давления;
- поддержание низкого уровня холестерина в крови;
- поддержание нормального уровня глюкозы в крови;
- ведение физически активного образа жизни;
- следование здоровой диете;
- поддержание нормальной массы тела;
- отказ от курения.
Ученые подчеркнули, что у лиц со здоровыми кровеносными сосудами риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта был на 55% ниже, чем у тех, кто имел проблемы со здоровьем сосудов.
Таким образом, здоровые привычки, в частности правильное питание, ведение активного образа жизни, управление уровнем артериального давления и холестерина, похоже, замедляют процесс утолщения сосудов и помогают предотвратить их ломкость и жесткость по мере старения, подытожили исследователи.
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