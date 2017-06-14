Найдено лекарство от ранее неизлечимой болезни печени

Первичный склерозирующий холангит поддается успешному лечению с помощью синтетической желчи.Первичный склерозирующий холангит – редкая болезнь, поражающая преимущественно мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. До сих пор не существовало специфического лечения для этой болезни, проявляющейся в нарушении выработки желчи и ведущей к циррозу печени и раку желчевыводящих путей. Однако Медицинский университет Вены совместно с Медицинским университетом Граца и Медицинской высшей школой Ганновера сообщили об успешном тестировании во второй фазе препарата синтетической желчи, который обеспечил у больных значительное улучшение печеночных проб.161 пациента в 45 медицинских центрах 12-ти стран лечились синтетической желчью с норурсодезоксихолевой кислотой. Ощутимый лечебный эффект ученые назвали значительным прорывом в борьбе с одним из самых загадочных для специалистов заболеваний печени. Ученые надеются, что применение нового лекарства позволит остановить фиброз печени у больных. Последующее клиническое испытание, в котором будут анализироваться длительные последствия приема препарата для прогрессирования болезни, продлится три года.