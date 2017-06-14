Разработано нанолекарство, которое атакует раковые клетки изнутри

Исследователи из Нейрохирургического института Максин Дунитц разработали нанолекарство, которое атакует раковые клетки изнутри. В отличие от других препаратов, которые воздействуют на раковые клетки снаружи, особо их не повреждая, новый подход опирается на использование множества лекарств, химически привязанных к одному "транспортному средству", доставляющему их по назначению в опухоль.Это позволяет повысить эффективность терапии и защитить здоровые клетки. Лекарства накапливаются внутри опухолей и атакуют клетки на молекулярном уровне. В итоге раковые клетки теряют способность расти и распространяться. Технологию уже проверили на грызунах.Ученые исследовали HER2-положительный рак молочной железы – тип рака, который вследствие генетической мутации производит в больших количествах протеин, стимулирующий рост раковых клеток. В свою очередь, предложенное исследователями лекарственное средство содержало в себе множество молекулярных компонентов. У каждого из них была определенная роль.В число ключевых компонентов входили Герцептин (нацеливался на протеин HER2), молекула, атакующая генетический механизм, отвечающий за выработку нового протеина, и молекула, расширяющая кровеносные сосуды опухли и доставляющая лекарства в раковые клетки.Инъекции соответствующего средства мышам, которым были пересажены клетки рака груди человека, позволили значительно снизить темпы роста опухоли. Средство уже занесли в список уникальных препаратов, получивших название "нанобиополимерные конъюгаты".