По жесткости артерий можно судить о наличии скрытого атеросклероза

С помощью измерения жесткости артериальной стенки можно успешно выявлять субклинический атеросклероз, полагают исследователи из Школы Медицины Университета Wake-Forest (Winton-Salem, Северная Каролина).Этот простой, неинвазивный метод позволяет выявлять больных, нуждающихся в активной профилактике или терапии ИБС. «Многие люди не знают, что у них уже имеется сердечно-сосудистая патология на ранней стадии», пишут д-р David Herrington и его коллеги в очередном выпуске Circulation. «У 50% мужчин и 64% женщин, внезапно умерших от ИБС, не было никаких симптомов кардиальной патологии в анамнезе».Ученые изучили связь между эластичностью артерий нижних конечностей (голень, бедро; Max V50) с помощью компьютерной плетизмографии, и выраженностью атеросклероза абдоминальной аорты, оценивавшейся с помощью ЯМР, у 267 пациентов. Затем прогностическая ценность жесткости артериальной стенки была сравнена с прогностической ценностью Фрамингамской шкалы коронарного риска — по отдельности и в сочетании с плазменными уровнями С-реактивного белка.Оказалось, что усредненные показатели артериальной жесткости достоверно предсказывали выраженность субклинического атеросклероза абдоминальной аорты — прогностическая ценность 0.75, по сравнению с 0.57 и 0.60, соответственно. «В будущем предстоит оценить возможность этого метода скрининга в принятии решения о начале активной профилактики ИБС», заключают американские ученые.