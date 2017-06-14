Курение повышает риск возникновения колоректального рака

Курение способствует возникновению колоректального рака, а также росту смертности от этого заболевания, считают исследователи.Так как курение является одной из основных причин возникновения рака толстой кишки, отказ от него может помочь справиться с третьей по распространенности формой рака в мире.Специалисты изучили результаты 106 исследований, связанных с курением и колоректальным раком, которые включили в себя около 40 тыс. случаев заболевания. Анализ всех данных в совокупности показал, что риск возникновения рака толстой кишки у курильщиков на 18% выше, а риск смерти от этого заболевания - на 25% выше среди людей, страдающих от вредной привычки.По мнению ученых, курение является важным фактором, влияющим на возникновение колоректального рака, по этой причине курильщикам необходимо регулярно проходить обследование, а лучше вообще отказаться от сигарет, чтобы сохранить свое здоровье.