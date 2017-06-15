Бесплатная онкология: в теории и на практике

Мы продолжаем серию публикаций о том, как распознать и вылечить рак. Человек, который только что узнал о подозрении на рак, в стрессе не только от полученного диагноза, но и от массы противоречивой информации о лечении. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как получить адекватную помощь и при необходимости попасть на лечение в федеральный центр.Шаг первый: подтвердить диагнозПредположим, что пациентка – женщина из Челябинской области, у которой на маммографии обнаружили подозрительное уплотнение в груди. Сразу сказать однозначно, рак это или нет, невозможно, – в молочной железе может быть доброкачественное образование, например, киста или фиброаденома.Чтобы подтвердить или опровергнуть онкологический диагноз, необходимо провести морфологическое исследование опухоли. В случае с молочной железой врач должен провести биопсию подозрительного образования в груди. Для этого рентгенолог, который проводил маммографию, направляет женщину к онкологу в региональный центр – Челябинск.В этот момент многие пациенты сталкиваются с тревожным моментом ожидания – ведь в регионах бывает недостаток онкологов, и запись к ним иногда проводится на две-три недели вперед. Что делать?«Врач, который проводил первичное обследование, должен сказать пациенту, насколько срочно нужен визит к онкологу. Если требуется срочный прием, человека могут принять без очереди. В большинстве случаев можно подождать своей очереди по записи, но многие не могут терпеть неизвестности в ожидании диагноза. Тогда можно обратиться к онкологу в соседнем регионе или в Москве – правда, при отсутствии направления, оформленного в медицинском учреждении по месту жительства, это уже не покрывается ОМС, так что придется заплатить за прием», – рассказывает заместитель генерального директора ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России по лечебной работе Галина Алексеева.Шаг второй: определить стратегиюК сожалению, морфологическое исследование подтвердило, что опухоль злокачественная. Как действовать дальше?Это зависит от локализации опухоли, ее типа, распространенности заболевания (насколько запущенная стадия, есть ли метастазы).Чтобы разобраться в этом, человеку назначают дополнительные обследования. При помощи компьютерной томографии определяют, есть ли метастазы в костях, в мозге и в других органах. Детально исследуя опухоль, решают, какого она типа и на какую терапию лучше всего откликается.Если пациенту показана операция, проводят, при наличии сопутствующих заболеваний, также исследования сердца и сосудов – нужно понять, перенесет ли человек наркоз.После всех обследований врачи определяются со стратегией лечения.«Бывает такое, что в регионе нельзя оказать пациенту необходимую помощь. Например, нужна лучевая терапия, а в этом регионе нет ни одного аппарата – тогда пациента отправляют на лечение, например, в Москву. Если же нужен один из стандартных курсов химиотерапии, больной лечится по месту жительства», – продолжает Алексеева.Шаг третий: получить лечениеДля того чтобы получить лечение и все необходимые перед ним обследования в федеральном центре бесплатно, пациенту нужно иметь направление от своего врача по форме 057/У. Там должен быть не только диагноз, но и описание морфологии опухоли, а также цель направления – почему человеку нужно лечение именно в федеральном центре.Многие напуганные больные приезжают в федеральные онкологические институты без направления, и тогда все услуги по обследованию до постановки диагноза проводятся платно. Когда диагноз получен, консилиум врачей решает – нужно ли пациенту высокотехнологичное лечение в Москве или можно отправить его лечиться обратно в регион.«Некоторые люди приезжают к нам с направлением, но оно заполнено неверно. Например, указана морфология опухоли, но не написана цель консультации. Или цель направления в федеральный центр – ультразвуковое исследование, хотя эту диагностику можно провести и в регионе. Мы можем закрыть на это глаза и принять человека на лечение, а потом придет страховая компания и откажется оплачивать этого пациента по ОМС. Поэтому, чтобы получить в федеральном центре бесплатную помощь, нужно приезжать с правильно оформленным направлением», – объясняет Галина Алексеева.Если с направлением все в порядке, пациента дообследуют (амбулаторно или стационарно, в зависимости от общего состояния) и затем принимают на стационарное лечение. С момента консилиума, где принимают решение о стратегии лечения, до госпитализации должно пройти не более 10 рабочих дней.В федеральном центре оказывают сложную помощь, которая недоступна в ряде регионов. Это высокотехнологические операции, лучевая терапия, подбор курсов химиотерапии в рамках клинических исследований, комплексное лечение – хирургия плюс один курс «химии» до или после операции.После окончания терапии пациента направляют к онкологу по месту жительства. Если после сложной операции или лучевой терапии пациенту нужно еще пройти химиотерапию, он делает это уже в своем регионе. Через два-три месяца нужно еще раз приехать в федеральный центр – на контрольное обследование.Если рак отступил, это еще не повод расслабляться. Онкологические пациенты должны проходить ежегодное профилактическое обследование в течении пяти лет после окончания лечения. И только через пять лет, если рак не вернулся, считается, что человек достиг устойчивой ремиссии.Как попасть лечиться в федеральный центрКакие могут возникнуть проблемыНужно второе мнениеБывает такое, что человек не доверяет мнению региональных врачей-онкологов. Точный ли диагноз? Правильное ли лечение они назначили?Тогда пациент по своей инициативе может приехать в федеральный центр и получить второе мнение. Но так как у него при этом не будет направления, все приемы и обследования он будет оплачивать самостоятельно.Нет нужного специалистаПредположим, больному с его диагнозом необходима лучевая терапия, а для этого требуется консультация радиотерапевта. А в регионе его нет. Или в регионе вообще нет онколога – бывает и такое!Отсутствие нужного специалиста – прямое показание для того, чтобы направить пациента на обследование и лечение сразу в федеральный центр. В данном случае все будет бесплатно.Региональные врачи не могут принять решение о леченииКогда врачи в регионе встречают сложный и редкий случай онкологического заболевания, они не всегда могут самостоятельно определить стратегию лечения. Тогда им нужна помощь коллег из федерального центра, который имеют больший опыт.«Примерно раз в 10-12 дней мы организуем совместные консилиумы с врачами из регионов. Консилиумы проводятся после обращения к нам местного онкодиспансера, в онлайн-режиме, где мы совместно обсуждаем пациента, просматриваем снимки, анализы пациента и определяем стратегию лечения», – говорит Галина Алексеева.Нет «химии»Допустим, пациенту назначили химиотерапию по месту жительства. Формально препараты входят в стандарты лечения и должны покрываться по ОМС. В реальности нужных лекарств просто нет.Очереди на химиотерапию – это печальная действительность в нашей стране. Так как время играет против пациента, многим приходится закупать препараты за свои деньги, чтобы скорее начать лечение.Хорошая новость – затраты на положенные препараты потом можно возместить. Но нужно соблюсти все формальности:Получить от врача бесплатный рецепт на химиопрепараты (отказ в выдаче бесплатного рецепта потому, что лекарств нет в аптеке, незаконен).Подать его в аптеку и ждать в течение 10 рабочих дней (для некоторых лекарств – 15 дней).Если лекарство так и не поступило в аптеку, купить его за свой счет и требовать возмещения средств через суд.Химиотерапия не работаетДля каждого типа опухоли есть стандартные протоколы лечения и соответствующие препараты химиотерапии. Но бывает такое, что «химия» не помогает и продолжается рост опухоли. Есть ли выход?«Химиотерапия финансируется на уровне регионов. Мы как федеральный центр можем в некоторых случаях предложить пациенту альтернативный курс в рамках клинических испытаний новых препаратов, новых комбинаций химиотерапевтических лекарств. У нас в центре есть протоколы более 20 таких исследований. Если человек, которому не подходит классическая схема «химии», подходит для такого исследования, мы включаем его в программу – и тогда он может бесплатно получить даже очень дорогие курсы химиотерапии. Правда, такая возможность существует не для всех локализаций опухолей», – говорит Галина Алексеева.«На бумаге» инструкция выглядит достаточно просто, а все рекомендации кажутся легко выолнимыми. Мы спросили у представителей благотворительных организаций, которые поддерживают онкопациентов, насколько сложно получить помощь в нашей российской действительности.«Мы проводили собственное исследование по Москве как раз на тему того, с чем сталкиваются онкопациенты. Во-первых, в половине случаев им непонятны инструкции врача. Диагноз и так повергает человека в шок, а неясные указания запутывают еще больше. Пациент не знает, что делать и куда бежать.Во-вторых, большая часть пациентов до сих пор не понимает, где взять информацию о том, что им положено платно, а что бесплатно. Третий нюанс: даже если человек все находит, он сталкивается либо с очередями, либо с тем, что услуга не оказывается. Скажем, бесплатные лекарства пациент не получает, а они очень дорогие. Более того, пациенту отказывают даже в выписке рецепта. Лекарства же нет! Но это прямое нарушение закона. Таким образом можно игнорировать потребность в лекарствах».«Записывайте все, что говорит врач. В случае отказа требуйте письменную фиксацию. С этой бумагой можно обратиться и в Минздрав, и в суд. Обращайтесь в организации, которые помогают пациентам, — у их сотрудников есть информация о том, как действовать в сложных ситуациях», — заключила специалист.Как рассказала «Здоровью Mail.Ru» директор «Фонда борьбы с лейкемией» Анастасия Кафланова, на практике в системе онкологической помощи много трудностей, и они зависят от специфики конкретного заболевания: в лечении лейкозов, например, это проблемы с реагентами и оснащением лабораторий в регионах – часто возникают трудности с диагностикой«Мир неидеален, система не всегда работает адекватно, на этом пути много трудностей, плюс пациенту, который находится в ужасном психологическом и, как правило, физическом состоянии, трудно сразу сориентироваться».«Очень многое зависит от конкретного врача на конкретном месте, от того, насколько он внимателен и компетентен, — говорит директор фонда. – Например, примеру, пациентку с острым лейкозом кладут просто в инфекционное отделение и медлят с началом химиотерапии, что, разумеется, плозо скажется на ее состоянии. Но бывают и другие случаи: врач в пятницу вечером получает результаты анализов пациентки, и уже в субботу утром она летит на лечение в из Якутии в Москву».Очевидно, что помирить теорию с практикой получится только с холодной головой, терпением и мужеством. И от того, что все это может понадобиться, не застрахован никто. Но — вы можете регулярно проходить профилактические обследования и вырабатывать в себе здоровую онконастороженность, которой порой не хватает врачам-терапевтам (как рассказали нам специалисты)