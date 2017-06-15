Британские врачи предложили использовать лекарства от рака груди для профилактики заболевания у здоровых женщин. Соответствующее письмо исследовательской группы под руководством Джека Кьюзика (Jack Cuzick) из лондонского Университета Квин Мэри (Queen Mary, University of London).В настоящее время для лечения рака груди используются лекарства из группы антагонистов эстрогеновых рецепторов (тамоксифен, ралоксифен). Препараты блокируют указанные рецепторы и не позволяют женскому половому гормону эстрогену связываться с ними. Таким образом они препятствуют развитию гормонзависимых опухолей молочной железы.В США тамоксифен и ралоксифен уже используются в качестве средств для профилактики рака груди. Авторы письма рекомендовали руководству органов британского здравоохранения разработать аналогичные рекомендации к назначению этих препаратов.По словам Кьюзика, результаты последних исследований свидетельствуют о том, что назначение антагонистов эстрогеновых рецепторов поможет предотвратить рак груди у 5-10 процентов женщин из группы риска по заболеванию. Специалист добавил, что тамоксифен на треть снижает риск развития наиболее часто встречающейся опухоли молочной железы у пациенток из указанной группы.Кроме того, Кьюзик и его коллеги предложили расширить список критериев повышенного риска рака груди. В настоящее время в эту группу включают лишь тех британок, чьи близкие родственники страдали от аналогичного заболевания. Однако, по словам экспертов, выявление участков уплотнения ткани молочной железы при маммографии также свидетельствует о более высокой вероятности развития опухоли.По данным британских органов здравоохранения, в стране выявляется около 46 тысяч случаев рака молочной железы в год. Заболевание, ежегодно убивающее 12 тысяч британок, является второй по частоте причиной смерти женщин от рака после злокачественных опухолей легких.