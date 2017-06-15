Британские врачи предложили использовать лекарства от рака груди для профилактики заболевания у здоровых женщин
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В настоящее время для лечения рака груди используются лекарства из группы антагонистов эстрогеновых рецепторов (тамоксифен, ралоксифен). Препараты блокируют указанные рецепторы и не позволяют женскому половому гормону эстрогену связываться с ними. Таким образом они препятствуют развитию гормонзависимых опухолей молочной железы.
В США тамоксифен и ралоксифен уже используются в качестве средств для профилактики рака груди. Авторы письма рекомендовали руководству органов британского здравоохранения разработать аналогичные рекомендации к назначению этих препаратов.
По словам Кьюзика, результаты последних исследований свидетельствуют о том, что назначение антагонистов эстрогеновых рецепторов поможет предотвратить рак груди у 5-10 процентов женщин из группы риска по заболеванию. Специалист добавил, что тамоксифен на треть снижает риск развития наиболее часто встречающейся опухоли молочной железы у пациенток из указанной группы.
Кроме того, Кьюзик и его коллеги предложили расширить список критериев повышенного риска рака груди. В настоящее время в эту группу включают лишь тех британок, чьи близкие родственники страдали от аналогичного заболевания. Однако, по словам экспертов, выявление участков уплотнения ткани молочной железы при маммографии также свидетельствует о более высокой вероятности развития опухоли.
По данным британских органов здравоохранения, в стране выявляется около 46 тысяч случаев рака молочной железы в год. Заболевание, ежегодно убивающее 12 тысяч британок, является второй по частоте причиной смерти женщин от рака после злокачественных опухолей легких.
LentaInform
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