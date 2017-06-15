Побочные эффекты от антибиотиков возникают в каждом пятом случае

В США было проведено исследование о негативном влиянии антибиотиков на здоровье пациентов. У 20% больных развилась хотя бы одна побочная реакция, 19% получали препараты, которые не были им клинически показаны.Исследование было проведено группой ученых из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine), Бэлтимор, штат Мэриленд, США.Ученые проанализировали данные полутора тысяч пациентов, находившихся в стационаре в среднем не менее 4 дней и принимавших антибиотики не менее 24 часов с начала госпитализации. Наиболее часто применявшиеся антибиотики – цефалоспорины 3 поколения, ванкомицин и цефепим. Средний возраст пациентов составил 59 лет, 51% участников эксперимента – женщины. Реакции на применявшиеся антибиотики наблюдались в течение 30 дней с начала терапии Clostridium difficile-ассоциированной инфекции и 90 дней с начала терапии инфекций с множественной лекарственной устойчивостью. Наблюдатели регистрировали такие побочные реакции со стороны желудочно-кишечного такта, а также дерматологические, скелетно-мышечные, гематологические, сердечные, почечные, гепатобилиарные и неврологические побочные реакции.Результаты исследования показали, что у 20% (298) пациентов наблюдалось развитие минимум одной побочной реакции на применение антибиотиков. Кроме того, оказалось, что 19% (297) пациентов получали антибиотики, которые не были им клинически показаны. У 20% (56) из этих пациентов были отмечены побочные реакции.В общей сложности было отмечено 324 случая (21,6%) развития побочных реакций на антибиотики, из которых 186 (57%) произошли в течение 30 дней с начала терапии, 138 (9,2%) – в течение 90 дней. Наиболее распространенными побочными реакциями, которые развивались в течение 30 дней, были желудочно-кишечные (42%), почечные (24%) и гематологические (15%) реакции. Кроме того, исследователи обнаружили, что каждые дополнительные десять дней антибиотикотерапии повышали риск развития побочных реакций на 3%.Автор исследования доктор Пранита Тамма (Pranita D. Tamma) особо подчеркнула, что, несмотря на очевидную пользу, которую может принести грамотное применение антибиотиков, нужно тщательно взвешивать целесообразность их назначения и длительность курса для того, чтобы минимизировать риск возникновения побочных реакций на препараты.В России проблема нецелесообразного применения антибиотиков стоит особенно остро. По данным ВЦИОМ, 46% россиян уверены в том, что антибиотики помогают в случае вирусных инфекций. Кроме того, по последним данным, почти 45% россиян предпочитают лечиться самостоятельно, не обращаясь к врачам, что значительно ухудшает статистику нецелевого применения антибиотиков.