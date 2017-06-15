Побочные эффекты от антибиотиков возникают в каждом пятом случае
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Исследование было проведено группой ученых из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine), Бэлтимор, штат Мэриленд, США.
Ученые проанализировали данные полутора тысяч пациентов, находившихся в стационаре в среднем не менее 4 дней и принимавших антибиотики не менее 24 часов с начала госпитализации. Наиболее часто применявшиеся антибиотики – цефалоспорины 3 поколения, ванкомицин и цефепим. Средний возраст пациентов составил 59 лет, 51% участников эксперимента – женщины. Реакции на применявшиеся антибиотики наблюдались в течение 30 дней с начала терапии Clostridium difficile-ассоциированной инфекции и 90 дней с начала терапии инфекций с множественной лекарственной устойчивостью. Наблюдатели регистрировали такие побочные реакции со стороны желудочно-кишечного такта, а также дерматологические, скелетно-мышечные, гематологические, сердечные, почечные, гепатобилиарные и неврологические побочные реакции.
Результаты исследования показали, что у 20% (298) пациентов наблюдалось развитие минимум одной побочной реакции на применение антибиотиков. Кроме того, оказалось, что 19% (297) пациентов получали антибиотики, которые не были им клинически показаны. У 20% (56) из этих пациентов были отмечены побочные реакции.
В общей сложности было отмечено 324 случая (21,6%) развития побочных реакций на антибиотики, из которых 186 (57%) произошли в течение 30 дней с начала терапии, 138 (9,2%) – в течение 90 дней. Наиболее распространенными побочными реакциями, которые развивались в течение 30 дней, были желудочно-кишечные (42%), почечные (24%) и гематологические (15%) реакции. Кроме того, исследователи обнаружили, что каждые дополнительные десять дней антибиотикотерапии повышали риск развития побочных реакций на 3%.
Автор исследования доктор Пранита Тамма (Pranita D. Tamma) особо подчеркнула, что, несмотря на очевидную пользу, которую может принести грамотное применение антибиотиков, нужно тщательно взвешивать целесообразность их назначения и длительность курса для того, чтобы минимизировать риск возникновения побочных реакций на препараты.
В России проблема нецелесообразного применения антибиотиков стоит особенно остро. По данным ВЦИОМ, 46% россиян уверены в том, что антибиотики помогают в случае вирусных инфекций. Кроме того, по последним данным, почти 45% россиян предпочитают лечиться самостоятельно, не обращаясь к врачам, что значительно ухудшает статистику нецелевого применения антибиотиков.
LentaInform
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