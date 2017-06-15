Дроны, запускающие сердце после остановки, могут заменить скорую помощь

Шведские исследователи из Каролинского института продемонстрировали уникальный дрон, специально созданный для транспортировки дефибриллятора. Дрон доберется к человеку с остановкой сердца в четыре раза быстрее любой "скорой", на что и делается ставка.Скорость дрона достигает 80 километров в час, а радиус покрытия - примерно 10 километров. В воздух после получения сигнала тревоги дрон может подняться в течение 3 секунд. Как показали эксперименты, дрон добирался за 5 минут 21 секунду к пациенту, до которого "скорая" ехала бы 22 минуты.Разработчики надеются, что простые люди, прохожие, смогут освоить дефибриллятор при поддержке медиков по телефону. Время оказания первой помощи в случаях остановки сердца критически важно. Каждая минута промедления снижает шансы на выживания на 10%. Если произведена стимуляция в первые 3-5 минут после остановки сердца, в 70% случаев это означает сохраненную жизнь.