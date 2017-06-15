Корейские ученые приблизились к созданию нового лекарства от рака

Группа исследователей из Южной Кореи получила из ремании клейкой (многолетнего травянистого растения) уникальное противораковое соединение. Оно способно избирательно уничтожать раковые клетки. В частности, ученые из Университета Ульсана обнаружили, что соединение можно использовать для лечения рака мозга. По словам специалистов, полисахарид ремании заставляет иммунную систему бороться с раком. Так, вероятно, совсем скоро появится новое лекарство от рака.Кстати, скандальный итальянский врач Туллио Симончини считает, что рак - это грибок, который можно уничтожить питьевой содой. В 2006 году этот эксперт был осужден и признан виновным в мошенничестве и убийстве, после того как умер один из его пациентов. Симончини уверен: рак не обусловлен сбоями в генах и внутриклеточными процессами. Это полноценная инфекция и удивительный феномен.Данные заявления уже вызвали настоящую бурю в медицинской среде. По словам самого медика, он применяет питьевую соду уже более 20 лет для лечения разного вида рака со 100%-й эффективностью. "Современная онкология не может ответить на все вопросы раковых больных. Наша задача найти реальное лекарство против рака. У растений грибковая инфекция может вызвать подобие карциномы. У людей происходит то же самое. Грибок провоцирует рак, ослабляет иммунную систему, а потом атакует все тело. Раковая опухоль - это язва, где собираются и образуют колонии деформированные клетки.Лучший способ убрать опухоль - устроить ей встречу с содой. Если речь идет о раке пищеварительной системы, то можно делать с содой промывания, при раке мозга и легких - внутривенные вливания, при раке верхних дыхательных путей - ингаляции. Если рак груди, лимфатической системы или подкожные новообразования, то подойдет местная перфузия. При раке внутренних органов соду следует доставлять непосредственно по артериям. Но для каждого типа рака необходимо использовать свою дозировку", - говорит Симончини.