Экзема: 5 натуральных средств для заживления

Экзема — острое или хроническое, не передающееся при контакте, воспалительное заболевание кожи, имеющее аллергическую природу, проявляется в виде разнообразных высыпаний на коже, иногда с жжением, зудом и склонностью к рецидивам.При экземе после консультации с врачом можно применять натуральные средства.Рецепт 11 стакан березовых почек залить 1 стаканом крутого кипятка, кипятить 15–20 минут, а после остывания процедить и делать компрессы на больные места.Рецепт 2Цветки календулы измельчить в кашицу, разбавить свежим соком хрена или черной редьки, добавить 1 чайную ложку неразбавленного яблочного уксуса и приложить к больному месту, зафиксировав повязкой. Помогает от боли и зуда.Рецепт 3Взять по 3 части цветков ромашки и травы тимьяна, по 1 части листа розмарина и цветков лаванды. 3 столовые ложки сбора залить 0,5 л воды, настоять. Делать примочки.Рецепт 4Взять 2 части коры крушины и по 1 части корня цикория, корня одуванчика, листа трилистника водяного и плодов фенхеля. Залить 1 столовую ложку сбора 1 стаканом воды, нагревать 30 минут на водяной бане. Принимать по 2–3 стакана отвара в день.Рецепт 5Взять 10 г корня лопуха, по 5 г цветков ноготков, цветков бессмертника песчаного, лепестков розы, травы мелиссы, травы будры, травы хвоща полевого, листьев грецкого ореха, коры дуба. К смеси добавить 250 г миндального жирного масла и на слабом огне кипятить 15 минут, а затем в течение ночи настаивать в теплой духовке. Утром процедить через 3 слоя марли. Смазывать пораженные участки.