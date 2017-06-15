Обнаружены удивительные свойства у «органических» продуктов

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Биологи из Ирландии обнаружили, что «органический» лук, выращиваемый без применения пестицидов и искусственных удобрений, содержит в себе больше антиоксидантов и растительных гормонов, чем его обычный магазинный «кузен»,

Так называемые «органические продукты» – мясо, фрукты и овощи, выращенные в «естественных» условиях без применения инсектицидов, антибиотиков, гербицидов и синтетических удобрений – сегодня все чаще попадают на прилавки зарубежных и российских магазинов. Их производители заявляют, что подобные продукты полезнее для здоровья человека и содержат в себе гораздо меньше токсинов, чем «магазинные» мясо и овощи.

Как рассказывают Ким Райли (Kim Reilly) из университетского колледжа Корка (Ирландия) и его коллеги, подобные заявления достаточно часто привлекают внимание ученых, сомневающихся в подобных утверждениях. Пять лет назад биологи из Стэнфордского университета сопоставили данные и выводы более двух сотен публикаций, касающихся пользы или вреда «органической» пищи, и пришли к выводу, что различий между магазинной и «фермерской» продукции не существует.

Райли и его команда решили самостоятельно выяснить, так ли это, выращивая два сорта популярного в Ирландии лука – «Красный барон» и «Хайскин» – в «обычных» и «органических» условиях на протяжении шести лет. Каждый год ученые высаживали лук, ухаживали за ним и собирали урожай, сравнивая химический и молекулярный состав луковиц.

К примеру, их интересовало, как много антиоксидантов, флавоноидов и других полезных растительных гормонов содержат луковицы, как долго они сохраняются и как активно они действуют на токсины и клетки человека. Кроме того, биологи следили и за тем, как менялась урожайность и того и другого сорта лука, и их реакция на удобрения и ротацию почв, а также как менялась концентрация полезных веществ от года к году.

Как показали эти наблюдения, «органический» лук и того, и другого сорта содержал в себе примерно на 20% больше антиоксидантов и флавоноидов на протяжении всех шести лет эксперимента, несмотря на значительные изменения в урожайности, связанные с наступлениями засух и жары. Кроме того, антиоксиданты органического лука значительно активнее связывались с кислородом и агрессивными молекулами в клетках, чем их аналоги из «магазинного» лука.

Получив подобные выводы, Райли и его коллеги подчеркивают, что они касаются только лука и не говорят о том, что другие «органические» продукты выигрывают в полезности по сравнению с их аналогами, выращенными при помощи пестицидов и минеральных удобрений. Для доказательства этого необходимо провести столь же длительные эксперименты, исключающие влияние случайных факторов на их результаты.
Gnezdo
LentaInform
Listis
СМИ2

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