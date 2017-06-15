Известны ли вам симптомы рака поджелудочной железы?
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Диагностировать рак поджелудочной железы на ранних стадиях очень сложно. Часто, когда пациентам ставят страшный диагноз, опухоль уже дала метастазы и с трудом поддается лечению.
Согласно мировой статистике, только 25% больных будут живы на первом году после диагностирования, вне зависимости от стадии рака. При этом не больше 6% проживут 5 лет, но если рак обнаружить на ранних этапах и провести операцию, то этот показатель вырастет до 22%.
Чем раньше обнаружить опухоль, тем выше шансы пациента на успешную операцию, говорят медики. Но опросы, проведенные в Европе, показывают, что большинство людей не могут назвать ни одного симптома рака поджелудочной железы.
Признаки, которые должны заставить вас насторожиться:
• Боль в области спины или живота - которая может сначала появиться и исчезнуть, но усиливается в лежачем положении и после принятия пищи
• Неожиданная потеря веса
• Желтуха. Наиболее очевидный признак - пожелтение кожи и белков глаз. Кроме того, моча может стать темно-желтой или оранжевой
Рак поджелудочной железы также может сопровождаться тошнотой и рвотой, дискомфортом в кишечнике, ознобом и лихорадкой, расстройством желудка. Все перечисленное не является обязательным признаком опухоли. Но если подобное случается часто – лучше показаться врачу.
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