Известны ли вам симптомы рака поджелудочной железы?

Рак поджелудочной железы – один из самых смертоносных видов опухолей. Более 85% пациентов умирают в течение года после постановки диагноза.Диагностировать рак поджелудочной железы на ранних стадиях очень сложно. Часто, когда пациентам ставят страшный диагноз, опухоль уже дала метастазы и с трудом поддается лечению.Согласно мировой статистике, только 25% больных будут живы на первом году после диагностирования, вне зависимости от стадии рака. При этом не больше 6% проживут 5 лет, но если рак обнаружить на ранних этапах и провести операцию, то этот показатель вырастет до 22%.Чем раньше обнаружить опухоль, тем выше шансы пациента на успешную операцию, говорят медики. Но опросы, проведенные в Европе, показывают, что большинство людей не могут назвать ни одного симптома рака поджелудочной железы.Признаки, которые должны заставить вас насторожиться:• Боль в области спины или живота - которая может сначала появиться и исчезнуть, но усиливается в лежачем положении и после принятия пищи• Неожиданная потеря веса• Желтуха. Наиболее очевидный признак - пожелтение кожи и белков глаз. Кроме того, моча может стать темно-желтой или оранжевойРак поджелудочной железы также может сопровождаться тошнотой и рвотой, дискомфортом в кишечнике, ознобом и лихорадкой, расстройством желудка. Все перечисленное не является обязательным признаком опухоли. Но если подобное случается часто – лучше показаться врачу.