Солнце защищает от хронических болезней

В австрийской Der Standard опубликована рецензия на недавно вышедшую книгу Йорга Шпитца, основателя немецкого Фонда предупреждения болезней и информационной поддержки здоровья, которая называется "Раковые клетки не любят солнце". Шпитц требует пересмотреть отношение к витамину D, который образуется в организме под действием солнечных лучей. "Солнце не вызывает рак, - утверждает он, - а наоборот, защищает от него".Шпитц прямо опровергает распространенное мнение, что солнечные лучи способствуют росту злокачественных опухолей. "Солнечный свет является профилактикой и даже средством против рака, - заявляет он. - Раковые клетки могут образовываться и размножаться, только если в организме не функционируют контрольные механизмы. Витамин D самым существенным образом поддерживает эти процессы - причем на всех стадиях развития рака". Он призывает избегать "демонизации солнца", однако также продолжительного воздействия прямых солнечных лучей.Шпитц также подчеркивает роль витамина D в иммунной системе, ссылаясь на пример Японии, где в порядке эксперимента зимой школьникам давали искусственно синтезированный витамин. В экспериментальной группе по сравнению с контрольной заболеваемость вирусом гриппа A оказалась на 70% ниже. "Витамин D, - поясняет ученый, - позволяет иммунным клеткам лучше распознавать врагов и включать механизмы защиты".Шпитц считает большой ошибкой "контакты с солнцем" исключительно во время летнего отпуска и выступает за регулярное пребывание на солнце "ежедневно примерно по 15 минут". Более точные рекомендации будут зависеть "от типа кожи, широты нахождения, времени суток и сезона". Не стоит также забывать, напоминает он, что избыточная одежда, а также солнцезащитные кремы в значительной мере блокируют синтез витамина D.