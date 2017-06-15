Как избавиться от грибка кожи с помощью натуральных средств

Грибковые заболевания кожи (микозы) – заболевания, вызываемые паразитическими грибками. Патогенными (способными вызывать заболевание) являются около 400 видов грибков, которые поражают человека.Микозы подразделяют на убиквитарные, распространенные повсеместно (актиномикоз, кандидамикоз, трихофития) и эндемичные, которые встречаются у населения определенных областей (келоидный бластомикоз, риноспоридиоз).Возбудителями инфекции при микозах являются окружающая среда, некоторые животные, люди; возможно самозаражение. Возникновению и развитию микозов способствуют также недостаточное или неполноценное питание, уже имеющиеся заболевания (болезни системы крови, злокачественные новообразования), длительное применение антибактериальных, гормональных препаратов.Избавиться от микозов можно с помощью народных методов.При микозах полезно смазывать места поражения грибком 20–30 %-ным спиртовым раствором прополиса.Также можно протирать пораженные места соком лука.Истолочь несколько луковиц и эту кашицу накладывать на пораженные грибком участки.При микозе стоп смешать по 1 столовой ложке морковного сока и уксусной эссенции и смазывать пораженные места намотанной на деревянную палочку ватой, смоченной этой смесью.Смешать в равных частях сок чеснока и 90 %-ный спирт, добавить дистиллированной воды. Это очень сильный антисептик, полезно применять как наружное средство против стойких инфекционных и грибковых поражений кожи, не чувствительных к лекарственным препаратам. Помимо наружного лечения чесноком следует также принимать препараты чеснока внутрь.Вымыть и погрузить ступни в крепкий винный уксус. Лечь спать в носках, пропитанных уксусом.Истолочь листья мяты перечной вместе с поваренной солью. Смесь положить между пальцами ног примерно на 1 час. Процедуру повторять до исчезновения грибка.