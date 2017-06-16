В Красноярске продают воду от рака и гепатита C

В одном из почтовых отделения Красноярка продают бутилированную воду, способную предотвратить практически любые болезни. «Волшебный» напиток на основе воды из Енисея обещает вылечить от рака и гепатита С.«Зашла, как обычно, на почту. Увидела, что лежит большая стопка листовок на столе. Естественно взяла посмотреть — интересно. И оказалось, что это какое-то супер-средство от всех болезней. На почте очень много пожилых людей, они могут просто купиться», — рассказала жительница Красноярска Дарья Ярлыкова.Литр биологически активной добавки обойдется красноярцам в 250 рублей. Производители утверждают, что они использую воду в районе «Гремячего лога». Затем ее очищают от изотопа дейтерия. Директор фирмы-производителя рассказал, что он является физиком-изобретателем, а все оборудование запатентовано.В УФАС прокомментировали, что производитель забыл указать на этикетке, что продукт не является лекарством. И такая забывчивость может стоить ему дорого. Штраф за нарушение закона о рекламе составляет до 500 тыс. рублей.