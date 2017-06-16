Эффективность препаратов не зависит от их цены

Нет никаких доказательств, что дорогие, известные медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний эффективнее, чем их дешевые аналоги, сообщили американские исследователи.Результаты экспериментов противоречат восприятию некоторых докторов и пациентов о том, что дорогие лекарства эффективнее в лечении заболеваний. Специалисты из военно-медицинской школы Гарварда в Бостоне проанализировали результаты 30 исследований, проведенных с 1984 года, в которых сравнили эффективность дорогостоящих препаратов и их дешевых аналогов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты выяснили, что дорогие препараты были настолько же эффективны, как и лекарства за несколько долларов. Это дает возможность чувствовать себя увереннее пациентам, которым прописывают дешевые препараты из-за отсутствия средств. Также медики могут не беспокоиться о качестве и эффективности в плане лечения сердечно-сосудистых заболеваний, прописывая дешевые лекарства. Результаты исследования являются очень важными, так как позволяют пациентам сократить расходы на эту группу лекарств и не беспокоиться, если нет финансовой возможности покупать дорогие препараты, подчеркнули исследователи.