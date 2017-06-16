"Умные бактерии" возьмут на себя реабилитацию сердечников

Cтэнфордский университет разработал новую методику, которая позволит быстро восстановить сердце после инфаркта. Ученые предлагают вводить бактерии, производящие кислород в результате фотосинтеза. На данный момент метод испытали на крысах. Итак, если сосуд блокирует тромб, сердце начинает испытывать кислородное голодание из-за нарушения притока крови. Но, вживив способную к фотосинтезу одноклеточную цианобактерию Synechococcus elongatus, возможно убрать углекислый газ, одновременно насытить кислородом и сахаром мышечные клетки в сердце.Известно, что в рамках эксперимента подопытным грызунам имитировали инфаркт, а потом вводили в сердце цианобактерии. Далее сердечную мышцу подвергали облучению светом. Как показал анализ, через 10 минут уровень кислорода в сердцах грызунов оказался значительно выше, чем у контрольной группы и у тех крыс, которым ввели цианобактерию в сердце, но не подвергали световому облучению. Через 45 минут у первой группы также улучшилась сократимость желудочков.Что важно, все процедуры не вызывали иммунного ответа. А значит, они были безопасны. Правда, есть проблема - непосредственно открытая операция на сердце, которая несет с собой риски. Сейчас ученые разрабатывают метод доставки Synechococcus elongatus через вены и облучения без рассечения грудной клетки. Кстати, помимо кардиологии, методика может перевернуть трансплантологию (бактерии будут сохранять донорские органы).