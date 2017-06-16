Мытье рук "перезагружает" мозг, показало исследование

Специалисты из Университета Торонто установили: мытье рук очищает мозг от старых идей. Оно способствует смене целей (новые цели становятся важнее предыдущих). К такому выводу ученые пришли, проведя четыре эксперимента. Специалисты пытались сделать так, чтобы участники сфокусировались на концертных целях. Для этого использовались игры или короткий опрос.После некоторые добровольцы использовали влажные салфетки, а некоторые - нет. Исследователи заметили, что участники, которые пользовались влажными салфетками, реже вспоминали о старых целях, вели себя в соответствии с ними и считали их важными. Этим добровольцам было проще переключиться на новые цели.Ученые не знают, долго ли сохранялся эффект. Они отмечают, что необходимы дальнейшие исследования. По данным другого исследования, проведенного в Мичиганском университете, мытье рук избавляет людей от необходимости оправдывать сделанный выбор. Так, чтобы сомнения в правильности выбора исчезли, нужно помыть руки.