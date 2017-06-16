Специалисты рассказали, как бороться со страхом на приеме у стоматолога
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В исследовании приняли участие пациенты клиники в Девоне. Добровольцев разделили на две группы. Первая группа получила гарнитуры виртуальной реальности и контроллеры, а вторая - нет. Некоторые участники из первой группы ходили по виртуальному пляжу, а остальные - по виртуальному городу.
Исследование показало: у добровольцев, гулявших по пляжу, уровни тревоги и боли через неделю поле лечения были ниже. Кроме того, у них остались более позитивные воспоминания о лечении. Виртуальная прогулка по городу не обладала тем же эффектом. В дальнейшем специалисты планируют выяснить, помогут ли гарнитуры людям, проходящим другие медицинские процедуры.
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