Специалисты рассказали, как бороться со страхом на приеме у стоматолога

Многие боятся даже думать о походе к стоматологу. Исследователи из университетов Плимута, Эксетера и Бирменгема утверждают: победить этот страх очень просто. Нужно только представить себя на пляже. Участники исследования, которые благодаря гарнитурам виртуальной реальности оказались на пляже, меньше переживали из-за стоматологического лечения.В исследовании приняли участие пациенты клиники в Девоне. Добровольцев разделили на две группы. Первая группа получила гарнитуры виртуальной реальности и контроллеры, а вторая - нет. Некоторые участники из первой группы ходили по виртуальному пляжу, а остальные - по виртуальному городу.Исследование показало: у добровольцев, гулявших по пляжу, уровни тревоги и боли через неделю поле лечения были ниже. Кроме того, у них остались более позитивные воспоминания о лечении. Виртуальная прогулка по городу не обладала тем же эффектом. В дальнейшем специалисты планируют выяснить, помогут ли гарнитуры людям, проходящим другие медицинские процедуры.