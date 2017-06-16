В Новосибирске вынесен приговор матери, вколовшей сыну смертельную дозу антибиотика

В Новосибирске вынесен приговор женщине, самостоятельно лечившей своего 5-летнего сына от ОРВИ антибиотиком, в результате чего ребенок скончался. Октябрьский районный суд Новосибирска признал Керимбуу Карбосову виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности» и приговорил ее к 1 году колонии-поселения. По словам районного прокурора Алексея Павлова, подсудимая признала свою вину и раскаялась в совершенном. Суд рассмотрел это уголовное дело в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил. В прокуратуре не исключают обжалования приговора, так как муж подсудимой и отец погибшего ребенка настаивал на прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Муж находится за пределами России и по состоянию здоровья не смог приехать, чтобы лично подать заявлении о прекращении дела, и «через родственников якобы передал заявление о примирении с подсудимой», поэтому суд отказал в прекращении дела, сообщил Павлов, передает Новосибирский портал. Напомним, что в январе прошлого Карбосова, не имея медицинского образования, самостоятельно поставила диагноз ОРВИ своему 5-летнему сыну. Она купила в аптеке антибиотик цефазолин с лидокаином и сделала не менее 5 инъекций ребенку. В результате у ребенка случился анафилактический шок, и он впал в кому. Мальчика доставили в реанимацию детской больницы, но врачи не смогли его спасти.