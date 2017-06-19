Эликсир молодости обнаружен в кишечнике

Вполне возможно, что эликсир юности уже находится внутри нашего организма, и располагается он в кишечнике. Эксперты утверждают, что "хорошие" бактерии могут помочь в разработке радикального лечения старения.Определённые разновидности кишечных бактерий способны увеличить продолжительность жизни, по крайней мере, у микроскопических червей, как показали клинические исследования. Ученые выделили бактериальные гены, продлевающие жизнь червям, а некоторые из них также защищают эти микроорганизмы от роста опухолей. Содержащие данные кишечные бактерии пищевые добавки в один прекрасный день могут начать использоваться для замедления естественных процессов старения, как полагают ученые из Университета Техаса.Они подчеркивают, что научное сообщество с большим воодушевлением исследует внутренние связи нашего организма с миллионами микробов - микробиомом кишечника, который влияет на многочисленные функции тела, включая когнитивную деятельность и метаболическую активность, а также старение. В ходе новой работы исследователи попытались выяснить, способна ли генетическая композиция микробиома также иметь значение при определении продолжительности жизни. Поскольку подобного рода эксперименты весьма сложно проводить на млекопитающих, исследователи изучали микроскопических лабораторных червей C.elegans, которые по размеру не длиннее булавочной головки. Однако они имеют некоторые общие характеристики с биологией человека.Особо исследовался эффект каждого гена бактерии E.coli из 4 000 и последствия его удаления. Когда червей кормили мутировавшими бактериями, то продолжительность жизни червей увеличивалась. Из почти 4 000 исследованных генов бактерий 29 при их удалении увеличивали продолжительность жизни червей. 12 из этих бактерий мутантов также защищали червей от роста опухолей и скопления бета-амилоид белков, что является характеристикой старческого слабоумия у людей.Дальнейшие эксперименты также показали, что некоторые из бактерий с удалёнными генами увеличили продолжительность жизни червей за счёт воздействия на определенные биологические процессы в их организме, связанные со старением.