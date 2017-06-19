Газированные напитки убивают сердце

Надеемся результаты недавнего исследования американских учёных заставят любителей газировки подумать ещё раз, прежде чем класть бутылку с "шипучкой" в тележку супермаркета. Все мы уже сто раз слышали, что здоровое питание должно сопровождаться не газированными напитками с красителями, консервантами, ароматизаторами и прочей химией, а чистой питьевой водой или зелёным чаем. Вот только следуем ли мы этому правилу?Сотрудники Гарвардской медицинской школы обнаружили связь между потреблением сладкой газированной воды и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. В изыскании участвовали 88 тыс. представительниц прекрасного пола в возрасте от 34 до 59 лет. Выяснилось, что дамы, регулярно выпивающие несколько порций газировки, на 35% чаще страдают от сердечных недугов. Результаты оставались неизменными и после учёта других факторов риска, включая пассивный образ жизни, избыточный вес, курение, употребление большого количества алкоголя и жирной пищи.Кардиологи напоминают, что сладкая газировка не является здоровым выбором и её потребление должно быть сведено к минимуму. Причём вредным для сердца питьём медики называют как колус кофеином и сахаросодержащие газированные напитки, так и негазированные калорийные напитки и фруктовые соки, в состав которых входят подсластители, природные или искусственные ароматизаторы. Исследователи отмечают, что за последние 30 лет частота употребления таких напитков увеличилась более чем в два раза, особенно среди подростков и молодёжи.