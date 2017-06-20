Тяга к здоровой пище определяется генетически

Ученые из Корнеллского университета (США), изучили, как коренное изменение в питании предков современных жителей Европы, произошедшее около десяти тысяч лет тому назад, отразилось на их генах. Речь идет о так называемой «неолитической революции» — переходе от охоты и собирательства к земледелию. Основой питания племен охотников и собирателей была пища животного происхождения и морепродукты. После того, как на юге Европы начало развиваться сельское хозяйство, постепенно главенствующее положение в рационе людей заняла пища растительного происхождения.Однако растительная пища, в отличие от животной, не может напрямую поставлять человеческому организму жизненно важные омега-3 и омега-6 длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (LCPUFA), которые играют ключевую роль в развитии головного мозга и обеспечивают нормальную функцию иммунной системы. Преимущественно вегетарианская диета заставила активно работать естественный отбор, благодаря чему у первобытных южноевропейских фермеров появилась и начала передаваться по наследству мутация в гене FADS. Организм носителя мутации FADS1 способен осуществлять биосинтез LCPUFA из короткоцепочечных жирных кислот, присутствующих в растениях (корнях, плодах и семенах).Анализ древней ДНК показал, что до неолитической революции у питавшихся в основном мясом и морепродуктами европейских охотников и собирателей преобладала другая версия гена FADS, подавлявшая способность к синтезу LCPUFA из растительной пищи. После появления земледелия произошла «генетическая революция» — количество носителей «вегетарианской» версии гена FADS резко возросло, а число носителей «животной» версии этого гена упало.Результаты этого генетического переключения можно наблюдать и сегодня. Исследователи обнаружили, что до сих пор активная «вегетарианская» версия гена FADS преобладает среди населения юга Европы, чьи предки-земледельцы в основном питались растительной пищей. У населения севера Европы картина иная — более суровый климат заставлял первобытных фермеров в меньшей степени полагаться на продукты земледелия, есть больше мяса, молочных и морепродуктов. Поэтому у людей североевропейского происхождения более активна «животная» версия гена FADS.Между тем, как выяснили исследователи, «вегетарианский» вариант гена FADS дает своим носителям много других преимуществ кроме способности получать необходимые для организма вещества из овощей и фруктов. Эта мутация регулирует уровень холестерина в крови и снижает риск заболеваний, связанных с хроническим воспалением, включая сердечно-сосудистые болезни, артрит, биполярное расстройство, воспалительное заболевание кишечника.Как подчеркивает один из исследователей Алон Кейнан, полученные данные еще раз подтверждают, что универсальных диет не существует. Оптимальный план питания должен составляться для каждого человека строго индивидуально, с учетом его генетического бэкграунда.