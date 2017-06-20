Резкая смена деятельности может привести к тромбозу

Как показало исследование, долгие часы за рулём, чтобы поучаствовать в спортивном марафоне, а затем столь же долгое путешествие в машине обратно может стать причиной тромбоза глубоких вен из-за резкой смены уровня подвижности.Примером могут послужить истории Chris и Tammy Lifka из Чикаго - прекрасных бегунов, пребывающих в отличной физической форме, которые пострадали от тромбоза глубоких вен после окончания очередных соревнований.Повышенный риск тромбоза объясняется это тем, что после финиша напряжение резко спадает, и ряд функций организма, включая артериальное давление, также снижаются. Многим спортсменам знакомо ощущение выжатости, которое они испытывают после окончания соревнований. И именно неподвижность нарушает нормальный кровоток, превращая кровь почти что в "гель". Часы за рулём автомобиля вскоре после этого приводят к тому, что кровь застаивается в венах нижних конечностей.Чтобы избежать тромбоза глубоких вен после спортивных мероприятий врачи и учёные рекомендуют: 1. пить достаточно жидкости во время и после соревнований; 2. продолжать двигаться после окончания соревнования; 3. отложить отъезд хотя бы на сутки после соревнований; 4. делать перерывы на небольшую разминку, когда приходится подолгу вести машину.