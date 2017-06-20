Предложена новая методика проведения химиотерапии: введение лекарства в организм в форме наноалмазов

Дин Хо и Эдвард Чоу из Северо-западного университета в Иллинойсе предлагают использовать новый метод для проведения химиотерапии. Технология предполагает введение лекарства в организм в форме наноалмазов, покрытых слоем активного вещества. Это позволяет повысить эффективность и безопасность, увеличив при этом вводимую дозу активного вещества в разы.Технология уже была успешно опробована на грызунах. Действительно, алмазы диаметром 2-8 нанометров с доксорубицином дольше оставались в кровотоке и присоединялись только к раковой ткани, не время здоровым клеткам. В итоге у животных не развивался иммунный ответ, не происходила резкая активация работы печени на токсические компоненты и белые кровяные тельца не страдали.Ученые подчеркивают: выбор пал на наноалмазы по нескольким причинам. Во-первых, это чисто углеродный материал и он не токсичен. Во-вторых, маленький размер (2-8 нанометров) не позволяют иммунной системе уловить их в кровотоке и вывести из организма, но вот для печени этот размер идеален. Потом, сама поверхность наноалмазов идеальна для легкого присоединения химических компонентов. В итоге они получают и селективные, и лекарственные свойства. Также в число достоинств наноалмазов входит высокая биосовместимость и низкая стоимость их получения.